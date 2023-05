di Redazione, pubblicato il: 25/05/2023

L‘Inter trionfa all’Olimpico e vince la Coppa Italia. Con due gol da urlo Lautaro ribalta la Viola in vantaggio dopo neanche tre minuti. E’ festa grande per i nerazzurri, Steven Zhang è il terzo presidente più vincente della storia del club dopo Massimo e Angelo Moratti.

Nel frattempo in Inghilterra il Manchester City pareggia con il Brighton. 1 a 1 con i gol di Foden e Enciso. Il titolo è vinto ma per Pep Guardiola c’è anche una brutta notizia, l’infortunio di John Stones che lo ha costretto ad uscire anzitempo. A 15 giorni dalla finale di Istanbul ogni stop per quanto lieve rischia di di diventare un vero pericolo.