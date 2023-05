L’Inter prepara il futuro, doppia operazione, manca solo l’ufficialità

di Redazione, pubblicato il: 26/05/2023

L’Inter non pensa solo alla finale di Istanbul. C’è un futuro da programmare per assemblare una rosa in grado di confermare quanto di buono fatto quest’anno a livello europeo e per inseguire la seconda stella.

Tutto naturalmente in una logica di sostenibilità economica. Il percorso di Champions e gli introiti relativi permettono di non avere impellenza di vendere i gioielli di famiglia. Il tesoretto da realizzare sul mercato non dovrebbe turbare l’estate dei tifosi nerazzurri.

In questa ottica entrano due operazioni che lo staff dirigenziale sta organizzando da tempo.

Il rinnovo di Bastoni e quello di Calhanoglu sembrano in dirittura d’arrivo. Entrambi hanno espresso la loro volontà di restare in nerazzurro, la società è intenzionata a rivedere ed allungare i loro contratti.

Sia il difensore che il centrocampista andranno a guadagnare circa 6 milioni di euro, stipendio di fascia top previsto dalle linee di indirizzo del club.