L’Inter ha un tesoro in casa, talento esploso

di Mario Spolverini, pubblicato il: 06/12/2022

Sei mesi fa Giovanni Fabbian era un giovane carneade di belle speranze, un Primavera dell’Inter mandato in serie B a fare esperienza.

A Reggio Calabria il 19enne non ha perso tempo. 15 partite fino ad oggi, 5 gol, l’ultimo dei quali pesantissimo nella trasferta a Brescia domenica scorsa in cui ha servito pure l’assist per la seconda rete granata.

Fabbian ha fatto tutta la trafila nelle giovanili nerazzurre sotto gli occhi attenti di Chivu. Un fisico già pronto (186 cm), capacità di interdizione e di inserimento in zona gol. Chi cercava il nuovo Casadei o magari anche un possibile sostituto di Gagliardini è servito.

“Il gioco di Inzaghi mi aiuta, le mezzali si inseriscono e fanno quasi da prima punta” ha confessato il ragazzo. Se fino a qualche settimana fa era quasi scontato una sua permanenza in prestito anche per la prossima stagione adesso sono molti i ripensamenti.

Fabbian si propone in maniera autorevole per un posto nella rosa dell’Inter 2022-23, pronto anche per la lista Uefa come prodotto del vivaio interista.