L’Inter dà lezione a tutti quando si parla di valori

di Mario Spolverini, pubblicato il: 17/03/2023

L’Inter è da sempre protagonista nel mondo del sociale. L’ennesima conferma in questi giorni con Inter Campus protagonista presso l’Università Cà Foscari di Venezia.

Ne dà notizia il sito ufficiale della società con il comunicato che riportiamo.

Inter Campus ritorna al Master in Strategie per il Business dello Sport SBS, organizzato da Verde Sport, in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari Venezia e la Ca’ Foscari Challenge School. Dopo diversi anni di interventi da remoto, l’incontro in presenza con i ragazzi e le ragazze è stato un momento di confronto importante per arricchire il loro percorso di studi. Al centro le tematiche di responsabilità sociale e sostenibilità applicati allo sport. Una particolare attenzione è rivolta ai Diritti Umani e al calcio, utilizzato come strumento di sviluppo e dialogo a beneficio di chi nel mondo ha bisogno di aiuto.

I colori nerazzurri, che di solito occupano i campetti in terra di paesi remoti, oggi hanno colorato le aule de La Ghirada, plesso educativo e sportivo dove teoria e pratica si fondono in un connubio positivo. Gli studenti, sempre più sensibili alle tematiche di CSR e proiettati verso il mondo del lavoro, hanno interagito in modo proattivo. Hanno sottolineando come nell’industria sportiva odierna e per le nuove generazioni non si possa più prescindere da un approccio inclusivo e di lungo termine, con attenzione verso le persone, l’ambiente e le istituzioni.

Ancora una volta, l’esperienza di Inter Campus è riconosciuta come efficace leva educativa. E stavolta non solo per i piccoli, ma anche per chi, dopo gli studi, è alle porte di un percorso professionale.