di Mario Spolverini, pubblicato il: 31/01/2023

Il quotidiano francese L’Equipe parla di Al Khelaifi già in Italia per chiudere la vicenda Skriniar.

Il presidente del PSG si muove dunque di persona per incontrare la dirigenza nerazzurra e portare lo slovacco a Parigi già in questa sessione di mercato.

La notizia apre una giornata infuocata per l’Inter perchè è evidente che resterebbero poche ore per andare a trovare il sostituto.