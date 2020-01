Lecce Inter, bilancio e statistiche delle due squadre

Sarà il match numero 32 quello tra Lecce e Inter, coi nerazzurri che comandano con 24 vittorie. 3 i pareggi, mentre sono 4 i successi dei giallorossi. L'Inter è il club che ha battuto più volte il Lecce e anche la squadra che ha segnato più reti ai salentini, precisamente 74.​​​​​​ Nel novembre del 1999 il Lecce ha subito la sconfitta schiacciante: 6-0 il risultato finale.



L'Inter ha segnato sette gol di testa in questo campionato , nessuno meglio degli uomini di Conte. L'Inter è la squadra che ha realizzato più gol (15) nei primi 30 minuti in A, mentre il Lecce è l'unica formazione a non aver subito reti nei primi 15 minuti.



Su calcio piazzato i salentini hanno registrato il 45% di reti: percentuale record in questo campionato. Da una parte, l'Inter è la squadra che ha subito meno gol (solo uno), dall'altra il Lecce è quella che ha subito più reti (28) su azione.

Il Lecce ha ottenuto quattro ko consecutivi: il club allenato da Liverani non arriva a cinque sconfitte consecutive nel nostro campionato da novembre 2005. Il Lecce non ha ottenuto nessun successo nelle ultime 12 partite casalinghe, nel 2009 la formazione pugliese ha toccato quota 13

Antonio Conte è imbattuto contro il Lecce nel massimo campionato (2 vittorie e un pareggio). Liverani invece ha perso entrambi i suoi precedenti contro i nerazzurri. A riportarlo è il sito ufficiale della società Inter.it.