Lazio Inter, nerazzurri sterili in avanti. Dzeko e Correa da rivedere

E' stata una partita da dimenticare quella di ieri contro la Lazio per gli attaccanti interisti.

Una produzione offensiva sterile, che ha visto i nerazzurri andare in gol solo su rigore che ha magistralmente trasformato Ivan Perisic, spiazzando l'estremo difensore laziale Pepe Reina. All'Inter è mancato l'apporto del proprio n°9, Edin Dzeko, che nel match di ieri ha collezionato un solo duello aereo vinto (cosa alquanto anomala per uno come lui molto abituato a lavorare spalle alla porta) e quattro palloni persi. Per il resto, nessuna azione pericolosa creata, nessun assist, nessun gol, nessun contrasto. Insomma, una prestazione non da Dzeko.

Arriviamo a Joaquin Correa e Lautaro Martinez, alle prese probabilmente con gli effetti del jet-leg. El Tucu non ha vinto nessun contrasto, né aereo né a terra. Tiri in porta 0, dribbling tentati uno soltanto e pure fallito. Per quanto concerne El Toro invece, in quei 14 minuti giocati ha tirato in porta una sola volta (per intenderci, prima della ripartenza della Lazio che ha portato al gol del 2-1) vincendo due contrasti a terra ma senza creare nette occasioni da gol. Insomma, l'operato degli attaccanti interisti non ha avuto nulla a che vedere con quello effettuato nelle scorse gare.

Unica nota positiva Ivan Perisic, che oltre ad aver trasformato la massima punizione vanta due dribbling riusciti su due, tre duelli a terra vinti su tre complessivi e due tiri in porta (di cui uno molto pericoloso). Se vuoi leggere le pagelle assegnate dalla nostra redazione, le trovi in questo articolo.