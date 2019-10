La giornalista svela la gaffe fatta sul portiere nerazzurro: il particolare

Giorgia Rossi, famosa giornalista sportiva, ha svelato un particolare su una gaffe fatta a inizio carriera sull'Inter.



Ecco quanto dichiarato a Vanity Fair:



“Mi tolsero dalla conduzione di Eurocalcio a Sky (per darla a Giulia Mizzoni, il Cristiano Ronaldo delle colleghe giornaliste). Avevo 24 anni, conoscevo poco il calcio internazionale e la rete mi mandò un po’ allo sbaraglio. Pronunciavo male i nomi delle squadre straniere e facevo papere clamorose. Una volta annunciai il portiere dell’Inter riferendomi a lui come al “giovane Orlandoni”, mentre in realtà aveva quasi quarant’anni. Son tornata a casa piangendo”.