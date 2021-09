La classifica delle squadre con più valore in Europa: Inter molto in basso

Il Cies, osservatorio calcistico, ha stilato una classifica dopo aver analizzato i movimenti che le squadre hanno effettuato durante questa sessione di mercato. Nonostante le difficoltà economiche, che accomunano molti club, si sono verificati gli addii di Cristiano Ronaldo (leggere questo articolo per i dettagli), Messi e Romelu Lukaku.

Il club più costoso è il Manchester City, che avrebbe speso circa 1,08 miliardi di euro mentre i cugini dello United si piazzano al secondo posto con 1,023 miliardi di euro. Il Paris Saint Germain chiude il podio con 939 milioni di euro. I francesi sono stati protagonisti di un mercato stellare, molto concentrato sui calciatori a parametro zero, come dimostrano i casi Sergio Ramos, Donnarumma, Messi e Wijnaldum.

Al quarto posto si piazza il Real Madrid seguito dal Chelsea. I Blues, che hanno acquistato Romelu Lukaku dal'Inter per 115 milioni di euro, registrano una spesa di 780 milioni di euro. Una sola italiano nella top ten. Si tratta della Juventus di Andrea Agnelli che ha raggiunto quota 647 milioni di euro. I bianconeri seguono il Liverpool ma precedono Barcellona, Arsenal e Tottenham.

Napoli, Roma ed Inter si incontrano invece nella top 20. Il partenopei sono14° (417 milioni di euro) mentre i giallorossi 16ª con 362 milioni di euro. I campioni d'Italia in carica dell'Inter si posizionano al 19° posto con una spesa totale per i 28 calciatori in rosa di 341 milioni di euro.

Quello dei nerazzurri è stato un mercato caratterizzato da cessioni ad alto costo. Gli addii di Lukaku (ne parliamo qui) e di Achraf Hakimi hanno garantito alle casse degli Zhang quasi 200 milioni di euro. I colpi in entrata di Marotta si sono concentrati maggiormente su profili low cost.