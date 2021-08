'Cristiano Ronaldo, il Manchester United guadagnerà un miliardo!'

Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United sembra iniziare, prima ancora che in campo, i suoi frutti nelle casse del club.

"Il day after dell'annuncio comincia, inevitabile, con i seguaci dello United che snocciolano cifre a manetta: Ronaldo - scrive la versione online del Corriere dello Sport - avrebbe fatto guadagnare al club più di un milione di follower su Instagram, le azioni del club hanno registrato un'impennata (per poi stabilizzarsi), per lui è ancora una studio un piano commerciale che potrebbe spingere i ricavi del club oltre il miliardo di euro".

Il quotidiano spiega poi che, nelle ultime ore, sono stati confermati i debutti di Cr7 con la squadra che, anni fa, lo consacrò definitivamente sul palcoscenico del calcio mondiale. "Contro il Newcastle l'undici settembre in Premier League e contro lo Young Boys il martedì seguente in Champions. A proposito della gara con il Newcastle, il calcio d'inizio è attualmente alle 15 (le 16 in Italia) ma visto che in quello "slot" non sono previste dirette tv nel Regno Unito, le emittenti si stanno già attivando per cambiare l'orario". Il Corriere dello Sport conclude evidenziando come "l'unico che suona una nota di cautela è Gary Neville, ex compagno dei tempi d'oro, ora opinionista tv: 'E' chiaro che uno come Cristiano ti dà un iniezione di qualità e di fiducia, ma nel calcio non si può' vivere di ricordi'".