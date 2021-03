Klinsmann:" Lukaku è speciale, ha legato bene coi compagni"

La vittoria contro il Genoa ha mostrato, ancora una volta, un Romelu Lukaku in condizione fisica straripante ed una leadership che coinvolge tutti i compagni di squadra.

Dell'attaccante belga, ha parlato un ex nerazzurro come Jurgen Klinsmann, ai microfoni di Espn:" In questo momento merita di essere considerato speciale, lavora per la squadra e ha legato in maniera fantastica con i suoi compagni. A volte deve essere più egoista, come in occasione del primo gol (contro il Genoa, ndr) dove voleva segnare lui".

Il tedesca ha continuato:" È in una condizione mentale fantastica e mi auguro che la possa mantenere anche per le prossime settimane. E spero anche che l'Inter quest'anno possa finalmente vincere lo scudetto".