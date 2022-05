Juventus-Inter, Allegri recupera due titolari per la finale di Coppa Italia

Juventus-Inter si avvicina sempre più.

L'Inter di Simone Inzaghi impegnata nella corsa Scudetto, ha battuto in rimonta l'Empoli mettendo pressione al Milan impegnato contro il Verona. Adesso, dopo la vittoria di San Siro, testa al big match dell'Olimpico di Roma. Mercoledì sera ci sarà la finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus. Le due squadre, dopo essersi contesi la Supercoppa italiana, si giocheranno il secondo trofeo della stagione. Il primo round è andato alla squadra di Inzaghi, che vincendo anche la Coppa Italia andrebbe a fare un "double" in attesa dello Scudetto che potrebbe regalare un mini triplete tutto italiano ai nerazzurri.

Contro la Juve è ancora in dubbio Bastoni, che potrebbe non recuperare dall'affaticamento muscolare rimediato contro il Milan. Intanto come riportato da Tuttosport, Max Allegri recupera due titolari, oltre a Pellegrini. Si tratta di De Ligt e Danilo che hanno riposato nel match perso dai bianconeri contro il Genoa. Il tecnico è pronto a schierarli dal primo minuto contro l'Inter. Dunque torneranno tra i convocati così come Pellegrini. Il Derby d'Italia metterà Paulo Dybala contro al suo possibile futuro (qui le ultimissime sulla Joya in nerazzurro). L'argentino al momento è concentrato al 100% sul finale di stagione con la Juventus e sulla Coppa Italia di mercoledì sera.

Intanto la società nerazzurro è già proiettata alla prossima stagione. Marotta e Ausilio stanno valutando diversi nomi per la prossima finestra di mercato, in modo tale da rinforzare la squadra a disposizione di Simone Inzaghi. In ballo diversi nomi, tra cui è spuntato il vice-Brozovic (qui il nome vicino ai nerazzurri).