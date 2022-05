(CM.com) Mercato Inter, Ausilio ha individuato il vice ideale di Brozovic

Il mercato dell'Inter passerà anche per il centrocampo.

Li in mezzo gol e assist non mancano, con allenatore e dirigenza più che soddisfatti dell'operato del trio intoccabile formato da Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu. Visto e considerato, appunto, l'ottimo lavoro che si svolge in mediana, i vertici del club nerazzurro sono alla ricerca di giocatori che siano quanto più simili possibili alle "prime linee". Uno su tutti il play-maker, con Brozovic divenuto il polmone della squadra. Trovare un ragazzo tale e quale al croato, vista la duttilità dell'ex Dinamo Zagabria sia in fase difensiva che in fase offensiva, non sarà affatto semplice.

Il diktat del club di Via della Liberazione però è chiara: serve qualcuno che all'occorrenza faccia rifiatare Brozovic senza farlo rimpiangere, e questo qualcuno deve essere giovane. Ed è così che per il DS Piero Ausilio secondo calciomercato.com entra in scena il nome di Kephren Thuram, figlio più piccolo del più famoso Lilian nonché fratello di Marcus, ex obiettivo proprio dell'Inter. Il più piccolo dei Thuram si sta contraddistinguendo con la maglia del Nizza, e questo non è passato di certo inosservato.

Questa sua crescita graduale, ha attirato i riflettori dei vertici del club nerazzurro che però valutano anche altre opzioni, come quella che porta a Kristjan Asllani dell'Empoli, reduce di un'ottima prestazione a San Siro. Meno calde invece le strade che conducono a Jerdy Schouten del Bologna e Morten Hjulmand del Lecce. Quel che è certo, è che per fornire ad Inzaghi un'alternativa di valore a Brozovic, all'Inter prenderanno in considerazione solo l'eccellenza, proprio per non abbassare il livello del centrocampo.