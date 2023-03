Inter, Zhang, pericolo scampato (ma non per molto)

di Mario Spolverini, pubblicato il: 08/03/2023

(Inter) Steven Zhang ha un buon motivo in più per sorridere, almeno per qualche giorno. Proprio oggi doveva andare in scena al Tribunale di Milano l’udienza per la causa intentata da China Construction Bank Asia per un debito di 300 milioni.

L’Istituto bancario cinese, forte della sentenza del Tribunale di Hong Kong, chiede al Presidente nerazzurro la restituzione del prestito o il pignoramento dei suoi beni. Tra questi figurano le quote del club nerazzurro ed i suoi compensi (che però non esistono avendo Zhang rinunciato a qualsiasi emolumento).

Il giudice Alima Zana ha deciso di annullare l’udienza di oggi rinviando l’esame della vicenda al prossimo 23 aprile.