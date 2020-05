Inter, Zhang incontra il board di famoso brand: nuovo sponsor in arrivo?

Non solo il rettangolo verde: Suning continua il suo processo di crescita anche attraverso partnership e recentemente ha incontrato il board di un famoso colosso tecnologico, con l'intenzione di stringere un accordo fruttuoso. Secondo quanto si apprende dall'account Twitter della società Zhang Jindong ha avuto un incontro con Samsung in merito a progetti futuri.



Ecco quanto condiviso attraverso il noto social network: " Jindong Zhang ha espresso la sua speranza di continuare a rinforzare i rapporti con partner di eccellenza come Samsung per sviluppare ancora di più il proprio mercato”. Una mossa astuta da parte del numero uno dell'azienda cinese, che punta ad espandere il proprio gruppo e..perché no? Avere collaborazioni anche sul piano calcistico con l'Inter forse prossima ad accogliere un nuovo sponsor.



L'incontro è avvenuto oggi a Nanchino, e si sottolinea come entrambe le aziende vogliano collaborare. I nerazzurri adesso sognano, con il conosciutissimo gigante sudcoreano dell'elettronica e della telefonia che potrebbe quindi approdare presto come partner del club. Zhang si muove, considerati anche i pochi introiti ottenuti nel corso degli ultimi anni dalle sponsorizzazioni. Nuovi guadagni in arrivo?