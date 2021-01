Inter, Vidal bacia lo stemma della Juve: "Non era quella la mia intenzione"

Durante il riscaldamento Vidal si è avvicinato a Chiellini, durante l'abbraccio le telecamere hanno colto il bacio del calciatore dell'Inter allo stemma della Juventus.

Il gesto ha subito scatenato le ire dei tifosi nerazzurri, nonostante poi il centrocampista cileno abbia sfoderato una grande prestazione, proprio contro la sua ex squadra.

Vidal ha prontamente fugato ogni dubbio, postando una foto sui suoi profili social:

"La mia intenzione non è mai stata quella di baciare lo stemma di un altra squadra. Il bacio è stata una dimostrazione di affetto per un fratello che mi ha dato il calcio, con il quale ho vissuto anni meravigliosi insieme e ci vogliamo bene.

Io rispetto la mia squadra, i nostri tifosi e la gente che ha avuto fiducia in me per difendere e continuare a far crescere la storia di questo bellissimo club. E lascerò l anima per quello!

Forza Inter !!! "