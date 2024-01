Inter, un post di Lautaro parla del suo desiderio

di Redazione, pubblicato il: 04/01/2024

(Inter) Conto alla rovescia per Inter Verona e per il ritorno di Lautaro Martinez a guidare l’attacco nerazzurro. Per sabato prossimo il capitano sarà abile e arruolabile dopo il guaio muscolare che lo ha costretto a due turni di stop. La Gazzetta dello Sport evidenzia tutta la sua voglia di tornare in campo.

“L’argentino ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram: insieme alla sua classica esultanza a braccia incrociate ha messo tre clessidre, l’ultima con la sabbia ormai… esaurita. Un segnale chiaro che ha superato il fastidio muscolare all’adduttore sinistro accusato nel match di Coppa Italia contro il Bologna e che è pronto a tornare in campo. Magari anche a esultare per una rete contro il Verona. Oggi il Toro ha lavorato ancora a parte, ma domani mattina, a meno di sorprese, sarà in gruppo. Poi toccherà a Inzaghi decidere se schierarlo dal primo minuto contro l’Hellas o se affidarsi ancora alla coppia Thuram-Arnautovic per inserire Lautaro a partita in corso. Di certo l’argentino scalpita e non vede l’ora che torni il suo momento.”