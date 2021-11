Inter, un Inzaghi da record: traguardo eccezionale per il tecnico nerazzurro

Inter: Simone Inzaghi da record sulla panchina nerazzurra.

L'allenatore dell'Inter, scelto questa estate dopo l'addio da parte di Antonio Conte che aveva portato alla vittoria del diciannovesimo scudetto, ha eguagliato un record molto importante che proprio il tecnico leccese aveva stabilito sulla panchina nerazzurra. Infatti, con Simone Inzaghi, l'Inter è riuscita a segnare, a questo punto del campionato, come testimoniato da parte di Gianluca Di Marzio a Sky Sport, 34 reti proprio come era successo l'anno scorso con Lukaku e co.

Un risultato molto importante, che testimonia sia la produttività offensiva dell'Inter, marchio di fabbrica di tutte le squadre di Inzaghi da sempre votate all'attacco, ma soprattutto la bontà del lavoro dell'allenatore. Dopo un'estate in cui sono stati ceduti i due principali elementi della rosa che aveva vinto lo scudetto, come Romelu Lukaku, trasferitosi al Chelsea, e come Achraf Hakimi, passato al Paris Saint Germain, che costituivano molte delle trame offensive nerazzurre, Inzaghi è riuscito a dare la proprio impronta ad una squadra che, di fatto, era stato considerata fuori da ogni tipo di gioco per poter essere competitiva.

Merito della dirigenza e del suo grande lavoro nel corso di questa estate, ma anche di un allenatore che si è sentito subito parte di un gruppo di lavoro, sia in campo che sulla scrivania e che, proprio per questo, è riuscito subito ad entrare nel cuore dei tifosi nerazzurri. Non solo, ma se consideriamo anche l'accesso agli ottavi di finale di Champions League, il percorso di Inzaghi, rispetto a quello di Conte, in base a cosa riuscirà a fare anche in campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, potrebbe essere addirittura migliore. Intanto, passo dopo passo, il tecnico ex Lazio sta lavorando molto bene ed in sintonia con tutto l'ambiente per poter raggiungere altre vittorie dopo quella della scorsa stagione.