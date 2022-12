Inter, un giovane in prestito continua a fare faville: oggi l’ennesimo gol

di Candido Baldini, pubblicato il: 04/12/2022

Inter, la Primavera nerazzurra si sta dimostrando, negli ultimi anni con maggiore intensità, una fabbrica di giovani talenti. Tanti sono i calciatori che hanno avuto successo dopo aver indossato la maglia della cantera nerazzurra. E se alcuni sono stati ceduti (per esigenze di bilancio o per sbloccare altre trattative) molti sono ancora monitorati dalla società.

Tra questi spicca senza dubbio Giovanni Fabbian. Il giovane centrocampista si è trasferito con la formula del prestito secco alla Reggina di Filippo Inzaghi. Quest’oggi, nel match contro il Brescia, è andato ancora una volta a segno. Per lui si tratta della quinta realizzazione in 15 partite. Non male per una mezz’ala di centrocampo.

Inter, occhi puntati sul giovane talento in prestito alla Reggina

Chissà quale potrà essere il futuro di questo ragazzo, che ha già dichiarato, appena qualche giorno fa, di essere concentrato sulla squadra calabrese, ma che sta lavorando per fare il suo ritorno all’Inter, ma questa volta in prima squadra. Il sogno è quindi chiaro, resterà da capire cosa accadrà da qui a fine stagione. Chissà se quell’incrocio di destini, che lo ha portato quest’anno da un fratello Inzaghi ad un altro, decida di far fare a Fabbian il percorso inverso.

Certo è che nell’ultima sessione di calciomercato l’attenzione è stata posta tutta su Cesare Casadei, la cui cessione è stata altisonante. Mai era capitato che un giovane della Primavera venisse acquistato dal Chelsea per 15 milioni di euro. Fabbian invece è rimasto nelle retrovie nei pensieri dei tifosi. Ora invece sta facendo faville in serie B. E la notizia, vale la pena ricordarlo, è che anche oggi è andato a segno, facendo raggiungere al suo tabellino personale numeri interassanti.