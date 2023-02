Inter, un giocatore ha segnato ad ogni derby giocato. Sarà in campo oggi?

di Candido Baldini, pubblicato il: 05/02/2023

Inter, le scelte di Simone Inzaghi in vista di questa sera sono praticamente fatte. Andrà infatti in campo la formazione ormai rodata. L’unico dubbio riguarda il reparto offensivo. La logica ed i numeri dicono che la coppia titolare dovrà essere composta da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. Tuttavia Romelu Lukaku sta scalando le posizioni dopo la buona gara contro l’Atalanta. Ad oggi la titolarità del belga sarebbe una sorpresa di formazione, ma i precedenti depongono a favore del gigante.

Dal suo arrivo in nerazzurro Big Rom ha messo infatti a segno diversi gol nelle gare contro il Milan. Il primo derby giocato è stato quello del 19 settembre 2019. Dopo la rete di Brozovic, Lukaku ha messo il sigillo con il 2 a 0 che ha chiuso il match. Stesso destino nella partita di ritorno. I nerazzurri rovesciano il 2 a 0 maturato nel primo tempo a favore dei rossoneri. Il gol del 4 a 2 finale è realizzato proprio dal belga, che esulta sventolando la bandierina. Successivamente sui social posterà quella foto scrivendo che c’è un nuovo re in città.

Inter, Lukaku ha segnato in ogni derby giocato

Cambia stagione ma non le abitudini. Primo derby giocato nel 2020 e gol di Lukaku. Purtroppo si è trattato della rete che ha accorciato le distanze dagli avversari, che vinceranno alla fine 2 a 1. Nel ritorno ancora un sigillo che decreta la fine della partita e forse della stagione. 3 a 0 dopo la doppietta di Lautaro Martinez e l’Inter prende il volo verso il 19esimo Scudetto. Anche in questo caso si ricorda l’esultanza. Sguardo di sfida verso Ibrahimovic con una netta presa di posizione urlata dritta in faccia : “sono io il migliore”.

Ma da dove nasceva questa diatriba? Dal precedente derby di Coppa Italia disputato circa un mese prima. Milan in vantaggio, gol di Ibra. allo scadere del primo tempo nasce un litigio tra i due, che si danno appuntamento negli spogliatoi per risolvere la questione. Mai visto un Lukaku così. Nel secondo tempo lo svedese si fa espellere, e pochi minuti dopo Lukaku realizza il gol del pareggio. Alla fine ci penserà la punizione di Eriksen a chiudere il match. L’attaccante ha di fatto segnato in ogni singolo derby disputato. Non può esserci migliore referenza in vista di questa sera, e Inzaghi potrebbe tener conto di questa statistica.