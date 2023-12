Inter, ufficiale il rinnovo di Darmian: il comunicato con le belle parola del club sul difensore

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 30/12/2023

Inter, ufficiale il rinnovo di Darmian. Dopo l’annuncio del rinnovo fino al 2027 di Federico Dimarco, ecco pronto il secondo annuncio ufficiale. Infatti, la società nerazzurra ha comunicato, attraverso i propri canali ufficiali, il prolungamento del rapporto con il difensore Matteo Darmian. Un giocatore che, nelle ultime stagioni, ha dimostrato di sapersi adattare a qualunque situazione di gioco e di saperlo fare sempre ad alto livello.

Ecco il comunicato della società nerazzurra: “FC Internazionale Milano comunica che si sono verificate le condizioni per il prolungamento di contratto del giocatore Matteo Darmian: il difensore classe 1989 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2025”.

Il comunicato, poi, continua: “Se nel vocabolario esistesse la parola “Darmian” sarebbe questo il significato: “adattarsi ad ogni situazione di gioco diventando immediatamente affidabile, garantendo prestazioni straordinarie”. Una crescita costante che lo ha fatto diventare uno dei riferimenti principali della squadra e di cui continuerà a esserlo ancora per diverse anni. Matteo Darmian e l’Inter insieme fino al 2025. Il prolungamento del contratto è una conseguenza naturale delle tre stagioni e mezzo in nerazzurro in cui il numero 36 ha totalizzato complessivamente 140 presenze, condite da 8 reti. Sono stati anni nerazzurri in cui il difensore ha dimostrato una duttilità ineguagliabile, sposando a pieno i valori interisti e giocando sempre gare ad altissimo livello”.