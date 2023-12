Inter, ufficiale anche il rinnovo di Mkhitaryan: il comunicato, con una novità sulla durata

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 30/12/2023

Inter, ufficiale anche il rinnovo di Mkhitaryan. Dopo i rinnovi ufficiali di Federico Dimarco e Matteo Darmian, la società di viale della Liberazione annuncia un nuovo prolungamento contrattuale. Si tratta di quello del centrocampista armeno, Henrikh Mkhitaryan. Il giocatore, da quando veste il nerazzurro, ha dimostrato di essere un elemento fondamentale per la rosa di Inzaghi ed il suo peso specifico in campo si fa sempre sentire.

Tra le altre cose, nell’annuncio del club nerazzurro, c’è anche una novità per quanto riguarda la durata. Infatti, il giocatore, ha firmato un biennale. Secondo le indiscrezioni che arrivavano dai vari media, l’ipotesi di rinnovo più accreditata era quella di un contratto annuale o di un annuale con opzione per il secondo anno. Così non sarà e l’avventura di Mkhitaryan all’Inter continuerà per ulteriori due stagioni.

Ecco il comunicato del club nerazzurro: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Henrikh Mkhitaryan: il centrocampista classe 1989 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2026”.