di Mario Spolverini, pubblicato il: 17/02/2023

(Inter Udinese) Dopo l’acciacco muscolare patito contro la Sampdoria c’erano forti dubbi sulla presenza di Robin Gosens per la partita di domani contro l’Udinese.

Le ultime informazioni dalla Pinetina spingono verso un cauto ottimismo. Il tedesco si è allenato in gruppo e dovrebbe far parte della liste dei convocati.

Una alternativa in più sulla fascia sinistra per Inzaghi per dare eventualmente respiro a Federico Dimarco anche in vista di mercoledì prossimo quando a San Siro arriverà il Porto.