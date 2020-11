Inter-Torino, probabili formazioni: un solo dubbio per Conte

L’Inter è in attesa dei rientri di tutti i giocatori impegnati con le proprie nazionali per iniziare a preparare il prossimo match di campionato contro il Torino, in programma domenica pomeriggio alle ore 15:00 allo Stadio San Siro.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, Antonio Conte sembrerebbe intenzionato ad affidarsi alla formazione tipo e avrebbe solo un dubbio: chi schierare in centrocampo tra Eriksen, rilanciato dalle prestazioni con la Danimarca e Gagliardini ormai pienamente recuperato dopo il pericolo di ricaduta Covid.

Per il resto solito 3-5-2 con Skriniar, De Vrij e Bastoni a blindare la la porta di Handanovic. Sulle fasce Hakimi e Perisic, al momento favorito su Young. In mezzo al campo Barella e Vidal con uno tra Gagliardini ed Eriksen. In attacco Lukaku e Lautaro.

I granata confermeranno il solito 4-3-2-1 con Sirigu tra i pali, ballottaggio al centro della difesa tra Nkoulou e Lyanco al fianco di Bremer. Sulle corsie laterali Vojvoda e Rodriguez. In mediana Rincon con Meite e Linetty ai suoi lati. In avanti Verdi e Lukic a supporto di Belotti.