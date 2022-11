Inter, Thuram convince tutti, può sostituirne due

di Mario Spolverini, pubblicato il: 21/11/2022

Anche secondo Mario Sconcerti l’Inter farebbe un ottimo affare a portare a Milano Marcus Thuram già a gennaio. Lo ha riferito oggi ai microfoni di TMW radio nel corso di una lunga intervista.

Alla domanda se la punta del Borussia M. sia in predicato di sostituire Correa o Lukaku, il giornalista toscano ha risposto “credo per Correa, non ha mai convinto in questo anno e mezzo. Thuram è molto più centravanti dell’argentino, ma con Lukaku che tarda molto a riprendersi dall’infortunio credo si sia cercato un giocatore di questo tipo. E’ un giocatore interessante questo, se dovessero fare il cambio con uno sceglierebbero Correa”.