Inter Store - New entry tra le maglie storiche dei nerazzurri

L'Inter sta svolgendo un grande lavoro di marketing su tutti i fronti. Dallo scorso anno sono state introdotte le divise storiche prodotte direttamente dai nerazzurri, precedentemente erano marchiate COPA.

Di recente è stata aggiunta un'altra maglia di rilievo storico, quella della stagione 1992/1993 la prima sponsorizzata Fiorucci. In quell'anno la squadra non vinse nulla, ma nell'annata 93/94, disputata con la stessa casacca, i nerazzurri vinsero la Coppa UEFA in finale contro il Salisburgo.