di Redazione, pubblicato il: 25/05/2023

(Inter) Dopo la vittoria della nona Coppa Italia, il presidente nerazzurro Steven Zhang ha esternato tutta sua gioia ai microfoni di Sky Sport.

Nel corso dell’intervista un accenno non banale alle difficoltà passate e al futuro che attende la squadra.

“A essere onesti, come club ci aspettavamo delle difficoltà in stagione: ce ne sono sempre, per qualsiasi club. Però il nostro programma per il mercato non è cambiato: a fine stagione, come è sempre successo, la squadra sarà più forte e questo è l’obiettivo anche per questa estate”.