Inter, Stankovic dominatore, Esposito gemma preziosa

di Mario Spolverini, pubblicato il: 15/02/2023

(Inter) Nella sofferta vittoria della Primavera nerazzurra a Cagliari risuonano due note altissime.

Aleksandar Stankovic si conferma padrone del centrocampo. Lavoro di copertura incessante e capacità di essere presente sulla trequarti, risultato due assist e partita di intensità eccezionale per il figlio di Dejan.

Stratosferica invece la partita di Francesco Pio Esposito. Bel gol di testa al 14mo del primo tempo per il vantaggio dei ragazzi di Chivu e poi ancora in gol prima della fine della prima frazione per il 2 a 2 provvisorio. E infine il gioiello della giornata, un missile sotto la traversa del portiere cagliaritano a 10 dalla fine. Il suo bottino personale parla di 8 gol e 3 assist.

Due ragazzi classe 2005, dunque poco più di 17 anni, che stanno mettendo in mostra qualità importanti per la categoria.