Inter Spal formazioni ufficiali, Conte rispetto a Praga ne cambia tre

Sarà una sfida tutt'altro che semplice quella di oggi pomeriggio contro la Spal per l'Inter. Ad oggi i ferraresi occupano il penultimo posto in classifica, ma come lasciato intendere da Antonio Conte in conferenza stampa ieri i nerazzurri non dovranno commettere l'errore di sottovalutare l'avversario.

L'obiettivo è quello di rimanere in scia alla Juventus il più possibile, senza perdere punti per strada che al termine del campionato possono rivelarsi fondamentali. Per questo motivo, la squadra di Conte affronterà la Spal cercando la vittoria a tutti costi. Per riuscire nel suo intento, il tecnico salentino ha scelto questo undici titolare:

3-5-2 Handanovic, Skriniar, De Vrij, D'Ambrosio, Candreva, Vecino, Gagliardini, Brozovic, Lazaro, Lukaku, Lautaro.