Inter, Sneijder strappalacrime: le sue parole sulla partita vista in Curva. E sul Triplete…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/05/2023

Inter, Sneijder parla della semifinale di Champions. Il risultato ottenuto dalla squadra nerazzurra con il raggiungimento della finale di Istanbul ha sorpreso in tanti. La squadra di Inzaghi ha fatto vedere a tutti di che pasta è fatta e, adesso, il 10 giugno, dovrà vedersela con quella che, attualmente, è la squadra più forte del mondo: il Manchester City di Pep Guardiola.

Intanto, durante la semifinale, un grande ex che ha vestito la maglia nerazzurra come Wesley Sneijder, ha parlato a voetbalverslaafd.nl della sua presenza in Curva nella partita contro il Milan e della sua esperienza a Milano con la maglia dell’Inter.

Ecco le parole di Sneijder: “Mi hanno visto prima della partita e mi hanno chiamato in Curva Nord, volevano che seguissi la partita insieme a loro e c’era anche Materazzi. È stato speciale, una cosa che non avevo mai provato. L’esperienza all’Inter? A Madrid ero uno dei tanti, ma qui uno che ha scritto la storia con il club. Abbiamo vinto tutto quello che potevamo vincere. Sono tornato a Milano alcune volte dopo che me ne sono andato, quindi quella sensazione non era nuova, ma è comunque strano che tu sia ricevuto come un eroe. Questo è dovuto al 2010. Se mi sono abituato? No, perché è sempre speciale e i vecchi ricordi riaffiorano. Quando vedi solo volti familiari, quella sensazione ritorna”.