Inter, Skriniar, dal PSG un fulmine a ciel sereno, cambia tutto

di Mario Spolverini, pubblicato il: 27/01/2023

Arrivano news clamorose da Parigi. La Gazzetta dello Sport riporta le parole del tecnico del PSG Christophe Galtier rilasciate poco fa che sembrano cambiare radicalmente la situazione di Skriniar.

“Mai parlato di rinforzi in difesa, cerchiamo un esterno d’attacco. “Ho sempre detto che in caso di cessione avremmo cercato un rimpiazzo. Abbiamo ceduto un esterno destro per cui cerchiamo qualcuno per quel ruolo d’attacco. E non ho mai parlato di rinforzo difensivo”.

Era stato le stesso tecnico, pochi giorni fa, ad indicare che il PSG era pesantemente sulle tracce del difensore nerazzurro.

“Non so se Skriniar arrivi l’estate prossima, né se arriva quest’inverno. Ci sta lavorando la direzione sportiva”.

Tramite il suo agente il giocatore ha fatto sapere di non avere intenzione di rinnovare il contatto con l’Inter in scadenza nel prossimo mese di giugno. Dunque il motivo di questa improvvisa inversione di marcia potrebbe essere individuato nel rapporto tra i due club.

L’Inter aveva recapitato a Parigi una richiesta precisa: Skriniar non si muove a gennaio per meno di 20 milioni. Le indiscrezioni parlano di una proposta del PSG (peraltro mai formalizzata) di circa 10 milioni. Anche il club francese è alle prese con le ristrettezza imposte dal FFP, fatto che potrebbe bloccare il trasferimento in questa finestra invernale di mercato. Se ne riparlerà a giugno se non arriveranno novità nel frattempo.