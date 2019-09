Inter sempre più in espansione, nasce una nuova Academy

Nella giornata di oggi è nata la prima Inter Academy in Repubblica Ceca. I nerazzurri si stanno espandendo sempre di più nell'ambito della formazione di giovani giocatori e allenatori nel mondo.

La nota del club

"È stata inaugurata oggi, alla presenza del Vice President dell’Inter Javier Zanetti, la prima Inter Academy in Repubblica Ceca. L’apertura di Inter Academy Czech Republic rappresenta il ritorno dell’Inter in Repubblica Ceca dopo l’esperienza di Inter Academy Camp di luglio, che ha visto la partecipazione di circa 50 bambini provenienti da tutto il Paese e la presenza di tre allenatori di Inter Academy, che hanno coordinato il lavoro svolto dai coach locali.

La partnership, frutto dell’accordo tra FC Internazionale Milano e Marek Frnda CZ, costituisce un importante passo nell’ambito dello sviluppo della formazione di alta qualità̀ tecnica di giovani calciatori e allenatori in Repubblica Ceca.

L’evento di lancio si è svolto alla presenza del Vice President dell’Inter Javier Zanetti, che ha incontrato la stampa e successivamente preso parte alle prime attività sul campo dei giovani calciatori. All’inaugurazione hanno preso parte anche il presidente di Inter Academy Czech Republic Marek Frnda, il Local Manager di Inter Academy Czech Republic per Praga Jiři Hrabovskŷ e il Technical Director del Progetto Inter Academy Marco Monti.

"È sempre un grande piacere per me rappresentare l’Inter nel mondo e prendere parte a questo tipo di progetti" ha affermato Javier Zanetti, Vice President di FC Internazionale Milano. "Riuscire a realizzare il sogno dei bambini che desiderano giocare a calcio è sempre bellissimo e grazie ad Inter Academy ci è possibile farlo nel loro Paese di origine. Grazie ad Inter Academy Czech Republic anche i bambini della Repubblica Ceca potranno crescere ispirati dai valori che da sempre contraddistinguono il club nerazzurro, non solo dal punto di vista calcistico ma anche umano".

"Per me è un onore riuscire a portare in Repubblica Ceca, attraverso questo progetto, molte nuove opportunità di calcio e di formazione per bambini, giovani e allenatori locali" ha affermato il presidente di Inter Academy Czech Republic Marek Frnd. "Siamo lieti di poter applicare i valori e il know-how della metodologia giovanile dell’Inter qui nel nostro Paese. Siamo lieti di entrare a far parte della rete Inter Academy e della grande famiglia nerazzurra".

Il supporto del team di Inter Academy sarà volto alla condivisione del know-how nerazzurro, così da dare l'opportunità ai ragazzi della Repubblica Ceca di crescere e allenarsi seguendo gli elevati standard tecnici ed etici dell'Inter pur rimanendo nel proprio Paese, ambiente naturale in cui poter sviluppare se stessi non solo da un punto di vista calcistico ma anche umano. La condivisione dell'expertise nerazzurro è volta non solo ai ragazzi ma anche agli allenatori locali.

L’inizio delle attività è previsto per lunedì 23 settembre con l’arrivo del primo Permanent Coach nerazzurro, che darà inizio alle attività tecniche dell’Academy con un roadshow nelle scuole del territorio".