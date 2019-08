Inter, Sconcerti analizza il mancato arrivo di Dzeko

Intervistato in esclusiva da "calciomercato.com", il noto opinionista Mario Sconcerti ha avuto modo di parlare anche del mercato dell'Inter, specie per quanto riguarda l'attacco.

Ecco le sue dichiarazioni: "Spero Lukaku non deluda. Non ha mai fatto tanti gol in proporzione a quelli che avrebbe dovuto fare. Certo, se Lukaku segna 30 gol allora è da scudetto. Per questo dico: spero che Lukaku non deluda l’Inter. Dzeko? Sarebbe stata tutta un’altra Inter".

Prosegue: "Cosa manca ai nerazzurri? Sono convinto che Barella e Sensi saranno due sorprese in positivo e daranno molto, ma secondo me a centrocampo manca un 4° giocatore molto solido, un 12° titolare. Quello che è certo è che l’Inter è cambiata molto rispetto all’anno scorso".