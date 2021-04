Inter Sassuolo, due top finiscono tra i peggiori. Le pagelle

Inter Sassuolo di ieri sera ha portato Conte e i suoi ad accumulare un vantaggio cospicuo sulle dirette inseguitrici (+11 dal Milan). Il risultato di 2 a 1 è arrivato al termine di una gara le cui statistiche raccontano di un Sassuolo che ha avuto maggior possesso palla, e un maggior numero di passaggi riusciti. Tuttavia il pragmatismo di Conte alla fine ha prevalso.

Ciò non toglie che la gara dei nerazzurri non è stata brillante, e molti giocatori non si sono resi protagonisti di una gara di livello. Molte infatti sono state le insufficienze, stando alle pagelle della Gazzetta dello Sport.

Oltre Gagliardini, Eriksen e Sanchez non hanno raggiunto il 6 due giocatori abituati a stare tra i migliori, ossia Barella (voto 5,5) e Hakimi, giudicato il peggiore con voto 5. Il migliore in campo è stato invece Lukaku, autore di un gol e di un assist. Subito dietro al belga Skriniar e Young. 6,5 per gli altri.