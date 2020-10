Inter, Sanchez e Sensi ancora out: in arrivo novità sui positivi al Covid

I nerazzurri sono al lavoro per preparare la sfida di domani contro lo Shakhtar Donetsk, match valido per la seconda giornata del girone B di Champions League. Come riportato da Sportmediaset, Antonio Conte sarà ancora costretto a rinunciare a diversi giocatori, ma potrebbero arrivare buone notizie in vista della prossima giornata di campionato.

Ancora niente da fare per Alexis Sanchez e Stefano Sensi che non dovrebbero rientrare nella lista dei convocati. Il cileno è ancora alle prese con una contrattura all'adduttore, mentre l’ex Sassuolo non è ancora al meglio della condizione e verrà valutato nelle prossime ore.

Saranno assenti anche Ionut Radu e Roberto Gagliardini, ancora in attesa dell’esito del tampone svolto ieri. Domani dovrebbe terminare il periodo di quarantena di Milan Skriniar, ancora bloccato in Slovacchia e in attesa di negativizzarsi. Potrebbe invece rientrare nella lista dei convocati Ashley Young, l'esterno inglese è risultato guarito dal Covid-19 dopo l'ultimo tampone, ma dipenderà dalle sue condizioni fisiche.