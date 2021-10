Inter, Sanchez è scontento? Vanni ha la soluzione al problema

"Puoi valere molto, ma se sei nel posto sbagliato, non brillerai".

Sono state queste le parole postate da Alexis Sanchez ieri sera direttamente dal proprio account Instagram attraverso una story dopo il successo in trasferta della sua squadra contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. Il tutto, accompagnando l'immagine di una supercar sulla sabbia. Insomma, il cileno probabilmente si sente in un posto che non lo valorizza abbastanza.

Eppure, nonostante per vari motivi non garantisca continuità di rendimento, l'ex Udinese, Barcellona e Arsenal nel capoluogo lombardo percepisce un ingaggio monstre. A riguardo, ad esprimere il proprio ci ha pensato il giornalista Franco Vanni attraverso un breve pensiero pubblicato sul proprio account Twitter ufficiale.

"I calciatori possono richiedere la risoluzione del contratto. All'Inter, Sanchez lo hanno voluto e aspettato in occasione degli infortuni. Lo pagano 7 milioni di euro netti, come Lautaro + Barella + Bastoni. Insomma, gli vogliono bene. Ma se dovesse salutare, penso se ne faranno una ragione". Parole chiare quelle espresse dalla firma di Repubblica che sottolineano come l'Inter e Sanchez non per forza dovranno proseguire il proprio rapporto.

A Milano è tornato in grande spolvero anche Ivan Perisic, giocatore finito più volte sul mercato ma che poi gira e rigira torna ad essere una pedina fondamentale (leggi qui il report sulla gara del croato di ieri sera). Inoltre, nonostante le numerose criticate riservategli dopo la gara di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, Edin Dzeko ieri si è preso sulle spalle la squadra trascinandola alla vittoria mettendo a segno un gol e procurandosi il rigore che Lautaro Martinez ha successivamente trasformato (qui trovi i numeri della coppia d'attacco nerazzurra). Questo per far capire a Sanchez che a Milano non si dà mai nulla per finito, ma se a qualcuno non dovesse stare bene...