Sassuolo Inter, la partita di Perisic: tra numeri ed episodi chiave

C'è anche lo zampino di Ivan Perisic dietro alla vittoria di ieri sera contro il Sassuolo al Mapei Stadium.

L'esterno croato, da quando è tornato dal prestito al Bayern Monaco (esperienza che gli ha permesso di conquistare un Triplete da protagonista, mica briciole) non è più uscito dal campo, se non per tirare il fiato. Per Antonio Conte prima e per Simone Inzaghi adesso, Perisic ha rappresentato e rappresenta una pedina inamovibile (ovviamente senza considerare le gestioni di Roberto Mancini, Frank De Boer, Stefano Pioli e Luciano Spalletti dove l'ex Wolfsburg ha avuto un ruolo di primo piano ma con un rendimento leggermente più basso rispetto a quello attuale).

La partita di ieri sera contro il Sassuolo, in cui il classe 1989 ha disputato tutti e 90 minuti di gioco, ha dato prova di come Perisic sia utile anche quando non segna (leggi qui le pagelle del match). Oltre all'assist per Edin Dzeko infatti, il n°14 dell'Inter può vantare 27 passaggi riusciti su 36 complessivi (con una precisione pari al 75%) e due duelli aerei vinti su tre tentati.

Per quanto concerne la fase offensiva, Perisic è riuscito a portare a termine 4 passaggi chiave, con una grande occasione creata e due tiri fuori dall'area di rigore. Insomma, un rendimento senza dubbio al di sopra della sufficienza e che in un certo senso giustifica la volontà della dirigenza di Via della Liberazione di prolungargli l'attuale contratto in scadenza il prossimo 30 giugno (per leggere ulteriori dettagli circa la situazione futura di Perisic, clicca qui).