Inter Roma si avvicina, bilancio favorevole ai nerazzurri

Inter-Roma è il grande appuntamento di questa quindicesima giornata di Serie A. I nerazzurri di Conte ospitano i giallorossi di Fonseca, per questi ultimi secondo incontro in trasferta dopo quello disputato a Verona.



L'Inter cerca di mantenere il trend positivo dopo il successo ottenuto in casa contro la Spal di Semplici. La partita di stasera ha sempre regalato spettacolo: 172 i precedenti tra i due club: in questi confronti sono state messe a segno 499 reti. Le statistiche sono dalla parte del club targato Suning: 72 vittorie, 51 pareggi e 49 successi della Roma.



Numeri rilevanti anche sulle palle inattive: 11 le marcature siglate dai nerazzurri, 12 quelle della Roma. Attenzione ai singoli: Lukaku è il giocatore più prolifico nelle seconde frazioni di gioco (8 gol), Lautaro invece nella prima mezz'ora (6 reti).



A dirigere il match ci sarà Calvarese.