Inter-Roma, le ultimissime: ancora Ranocchia, torna Lukaku

INTER – Dopo la panchina contro la Samp, Romelu Lukaku è pronto a tornare titolare in casa Inter. Al suo fianco uno tra Sanchez e Lautaro, col primo in leggero vantaggio. Riecco Barella e Brozovic a centrocampo, con uno tra Sensi e Vecino a completare la linea a tre. A destra possibile l’impiego di Darmian al posto di Hakimi, con Perisic in pole su Young a sinistra. In difesa riecco Skriniar, con Ranocchia (favorito su de Vrij) e D’Ambrosio a completare il reparto. Tra i pali verso una chance dall’inizio Radu, favorito su Handanovic.

ROMA – Avanti con la difesa a 4. Paulo Fonseca non cambia in casa Roma ed è pronto a schierare Mancini in coppia con Kumbulla (più di Ibanez) al centro del reparto; a destra c’è Karsdorp, a sinistra invece Bruno Peres e Santon si giocano il posto. Provato ancora Darboe e non Villar (non al 100%) in mediana, con Cristante e Pellegrini. Sulle due fasce Pedro e Mkhitaryan, mentre davanti Dzeko è in pole su Borja Mayoral.