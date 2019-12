Inter Roma, Conte parla di Politano. In seguito frecciatina a Nainggolan

Antonio Conte, in vista della conferenza stampa pre-match contro la Roma, si è espresso su Matteo Politano e anche su Radja Nainggolan. Ecco le sue dichiarazioni ai giornalisti.



Su Politano: “Matteo fa parte della rosa. Sicuramente è stato il suo un infortunio traumatico ma ancora è un nostro elemento. E’ bravo nell’uno contro uno ed ha ottime caratteristiche. Lo tengo in considerazione”.



Su Nainggolan: “Penso che sia stato giusto per lui andare a Cagliari. Penso sia giusto fare delle analisi e non avevo dubbi che lui facesse bene lì, ma è giusto che si domandi perché è al Cagliari e non qui”.