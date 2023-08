Inter, rinnovo di Inzaghi ok ma Marotta aveva un’altra idea (TS)

di Mario Spolverini, pubblicato il: 12/08/2023

(Inter) Il rinnovo di Inzaghi fino al 2025 è cosa fatta. Al mister si riconoscono i meriti per la stagione scorsa conclusa con 2 trofei, una finale di Champions ed un terzo posto in campionato. Iniziare la stagione con l’allenatore in scadenza non è mai positivo per un club dunque il prolungamento è già stato concordato e nei prossimi giorni verrà firmato.

Tutto liscio? Secondo Tuttosport non proprio. Vista l’esperienza dello scorso anno con l’inizio stagione stentato e sconfitte a raffica, Marotta avrebbe preferito allungare i tempi. Il quotidiano torinese evidenzia che l’Ad nerazzurro avrebbe preferito vedere l’inizio del campionato e poi casomai procedere.