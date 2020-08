Inter, rifinitura a Dusseldorf: il primo è Sanchez

A circa 24 ore dalla sfida contro il Bayer Leverkusen, l'Inter sta scendendo in campo per l'allenamento di rifinitura. Le immagini mostrate live da Sky Sport 24 hanno visto Alexis Sanchez primo giocatore a scendere in campo.

Sorridente, Sanchez ha provato un paio di calci piazzati. Successivamente, tutta la squadra è scesa sul terreno di gioco. Prima parte di seduta atletica. Allenamento a parte per Handanovic con i portieri.

Parlando di Sanchez, primo ad entrare in campo, domani sera dovrebbe partire dalla panchina, con Lukaku e Lautaro titolari. Sanchez ha legato il proprio futuro all'Inter. Risolto il contratto con il Manchester United e firmato con il club nerazzurro fino al 2023.