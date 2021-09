Inter-Real Madrid, la decisione su Bastoni. Ballottaggio a centrocampo

A poco più di 24 ore dal fischio d’inizio di Inter-Real Madrid, Simone Inzaghi è ancora alle prese con gli ultimi dubbi di formazione. Il tecnico nerazzurro potrà contare per la sfida di domani anche su Alessandro Bastoni, che è stato costretto a saltare l'ultimo incontro di campionato per problemi fisici. Il difensore, riporta il giornalista Andrea Paventi di Sky Sport, ha svolto regolarmente la sessione di allenamento odierno con il resto della squadra ed è quindi pienamente a disposizione. Le sue condizioni verranno comunque rivalutate nell’allenamento di rifinitura della giornata di domani ma sembrerebbe già pronto per partire da titolare.

L’unico dubbio per Simone Inzaghi è in mezzo al campo per chi dovrà ricoprire il ruolo di mezzala sinistra al fianco degli intoccabili Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. Al momento sarebbero in ballottaggio Hakan Calhanoglu e Arturo Vidal, con l’ex Milan attualmente in vantaggio. Per il resto dovrebbe essere riconfermato il solito 3-5-2 con Milan Skriniar e Stefan De Vrij a completare il reparto difensivo davanti ad Handanovic. Sulla corsia destra dovrebbe esserci Denzel Dumfries mentre sulla sinistra Ivan Perisic. In attacco confermata la coppia composta da Edin Dzeko e Lautaro Martinez con l’ultimo acquisto Correa pronto ad entrare a partita in corso.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu/Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro.