Inter, prossimo obbiettivo far piangere Noel Gallagher

di Redazione, pubblicato il: 18/05/2023

L’Inter in finale, come aveva sperato Noel Gallagher. Il noto cantante tifosissimo del City aveva parlato prima delle semifinali di Champions. Le sue parole non erano state lusinghiere nei confronti dei nerazzurri.

“Se devo scegliere dico l’Inter, perché non sono molto bravi e Lukaku non sta giocando bene”.

Il City ha travolto il Real Madrid, a Istanbul l’Inter ritroverà dopo 13 anni un vecchio avversario Pep Guardiola ed una squadra di mostri. I pronostici sono scontati ma sono fatti anche per essere smentiti. Una finale è una partita a sè con una storia del tutto diversa dalle altre.

L’ex Oasis sarà felice oggi. Vedremo se potrà festeggiare anche dopo la finalissima, i tifosi nerazzurri lo aspettano in Turchia.