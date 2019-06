Inter pronta a rinnovare Pinamonti, sul mercato il talento della difesa

Secondo il Corriere dello Sport, l'Inter dovrà fare un sacrificio per operare delle plusvalenze entro la fine del mercato. Zinho Vanheusden potrebbe essere il candidato numero uno, dato che il club non vuole cederlo in prestito un altro anno allo Standard Liegi. Davanti ad un'offerta importante, intorno ai 12 milioni, i nerazzurri potrebbero pensare alla cessione.

Discorso differente per quanto riguarda Andea Pinamonti, attaccante trascinatore dell'U20 al Mondiale insieme al milanista Plizzari. Infatti, l'Inter sarebbe intenzionata a proporre un rinnovo contrattuale al giovane attaccante.