di Mario Spolverini, pubblicato il: 20/02/2023

(Inter) Lukaku titolare in questa fase del campionato, Dzeko a guidare l’attacco nelle notti di Champions. Fino a ieri questo sembrava questa la linea di Inzaghi per la scelta del compagno di Lautaro in prima linea.

La buona prova del belga contro l’Udinese, il gol ritrovato dopo 180 e passa giorni, la sua voglia di spaccare il mondo per conquistarsi la conferma del prestito anche per il prossimo anno potrebbero però far cambiare idea al mister.

Le ultime indiscrezioni dalla Pinetina parlano di scelta all’ultimo minuto, Lukaku potrebbe rappresentare la vera sorpresa nerazzurra contro il Porto nell’ottavo di Champions di mercoledì.