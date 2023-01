Inter, piove sul bagnato per Pioli, derby a rischio

di Mario Spolverini, pubblicato il: 30/01/2023

(Inter) Dopo la clamorosa sconfitta interna con il Sassuolo il Milan cerca di riannodare i fili in attesa del derby di domenica prossima.

Oggi però è arrivata un’altra brutta notizia.

Nella seduto odierna Bennacer si è dovuto fermare per un guaio muscolare. Sky Sport parla di guaio al bicipite femorale destro.

Il giocatore sarà sottoposto agli esami strumentali nelle prossime ore. Solo allora si saprà se potrà scendere in campo nella stracittadina.