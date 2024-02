Inter, Pioli alza bandiera bianca: le parole su scudetto e cammino nerazzurro. E sull’ipotesi tricolore al derby…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/02/2024

Inter, Pioli alza bandiera bianco per lo scudetto. La vittoria di ieri della squadra nerazzurra contro l’Atalanta, ha creato un solco in classifica molto importante tra la squadra di Inzaghi e le avversarie. Dodici punti sulla seconda, ovviamente, non danno la matematica certezza sullo scudetto, ma sicuramente sono un indicatore molto importante. A pensarla in questo modo, anche il tecnico del Milan, Stefano Pioli, che in conferenza stampa ha alzato bandiera bianca sullo scudetto ed ha elogiato il cammino della squadra nerazzurra in campionato. Ecco le parole di Pioli sulla stagione della squadra nerazzurra.

Sullo scudetto: “Campionato chiuso? Credo di sì, il percorso dell’Inter è incredibile, il calendario era difficile a un certo punto con Fiorentina, Roma e Juventus, superato quello in modo così netto credo sia finita. Scudetto nel derby? Voi siete dei fenomeni a far perdere energie su cose così. Il 21 aprile è troppo lontano, abbiamo la Lazio noi ora e tanti obiettivi da centrare, pensiamo a domani sera”.

Sul cammino dell’Inter: “Lo colloco sul livello del Napoli, numeri incredibili per entrambe. Solo la Juve di Conte aveva tutti questi punti ho letto. Hanno perso solo una partita, stanno ottenendo il massimo e facendo un campionato sopra le righe”.