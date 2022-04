Inter, Perisic e il rinnovo. Marotta ha chiarito la posizione del club

Tra Ivan Perisic e l'Inter si è giunti al momento della verità.

L'esterno croato andrà a scadenza di contratto al termine della stagione in corso, e sta da tempo discutendo con Marotta e gli altri dirigenti nerazzurri di un possibile rinnovo di contratto.

Come riporta calciomercato.com, al momento la squadra di Inzaghi è concentrata esclusivamente sul campo, con il testa a testa con i cugini del Milan che si fa sempre più serrato e pare destinato a durare fino in fondo. Non è dunque tempo di parlare di rinnovi o di mercato, non ancora almeno, ma dalle parti di Viale della Liberazione un occhio è sempre puntato sul futuro, e si stanno già programmando le prossime mosse.

Beppe Marotta ha messo in chiaro la posizione del club con l'entourage di Perisic: l'Inter non si spingerà oltre i 4 milioni a stagione che offre al momento, e certamente non incontrerà le richieste del giocatore di un contratto da 6/6,5 milioni a stagione. Il croato dal canto suo ha preso tempo, consapevole che al momento l'unica cosa che conta è il campo, ma sta guardandosi intorno, aspettandosi che arrivi qualcuno da uno dei cinque migliori campionati in Europa con una proposta congrua alle sue richieste.

La novità è che, probabilmente, dopo la partita della Dacia Arena contro l'Udinese, la questione Perisic potrebbe cominciare a venire trattata più intensamente in sede Inter, complice l'avvicinarsi del termine della stagione.

Quel che è sicuro è che la società farà il rinnovo dell'esterno classe '89 solamente alle sue condizioni, e nel caso questi decidesse di lasciare, si è già tutelata con l'acquisto di Robin Gosens a gennaio dall'Atalanta.

Per Perisic quest'anno 43 presenze, 5 gol e 8 assist complessivi con la maglia nerazzurra, per una delle sue stagioni migliori in carriera, se non la migliore, anche a livello di leadership e peso specifico nello spgliatoio.