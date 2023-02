Inter, per Stankovic allarme rosso, infermeria sold out

di Mario Spolverini, pubblicato il: 12/02/2023

(Inter)Penultimo allenamento per la Sampdoria in vista del match con l’Inter di domani sera.

Stankovic deve fare i conti con una infermeria affollata. Lavoro a parte per De Luca e Strimboli mentre Pussetto e Conti proseguono il percorso di recupero. Niente campo per Gunter, per lui solo terapie. Anche Murru è stato costretto a saltare la seduta causa uno stato febbrile che ne rende incerta la partecipazione alla gara di domani.